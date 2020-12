Partager

Les professionnels de l’agriculture discutent de la stratégie Génération Green 2020-2030.

Lors d’un webinaire organisé mardi dernier, les professionnels de l’Agriculture et le Crédit Agricole du Maroc (CAM) ont discuté des moyens à mettre conjointement en œuvre pour apporter une contribution significative à la question de l’employabilité des jeunes dans le secteur agricole, la promotion de l’entrepreneuriat dans le monde rural et la création d’emplois et ce en vue de participer au développement d’un environnement incitatif propice à l’émergence d’une classe moyenne agricole et rurale.

Ont pris part au webinaire, des présidents des fédérations interprofessionnelles de l’agriculture que regroupent la COMADER à savoir: FIVIAR ; INTERPROBERRIES MAROC ; FNIS ; FISA ; FIMASUCRE ; INTERPROLIVE ; MAROC LAIT ; MAROC-CITRUS ; FIAC ; FOLEA ; FEDAM ; FIFEL ; FIFARGANE ; FIMAROSE ; FIMASAFRAN ; FIMADATTES ; FIMAP ; FNIR ; FIMABIO.

Le webinaire a été ainsi, l’occasion de revenir sur les grandes lignes de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030 notamment son volet relatif à l’élément humain et à la classe moyenne rurale et de présenter le dispositif du CAM au profit des jeunes porteurs de projets dans le milieu rural et son offre d’accompagnement de Génération Green à destination de cette cible.

Plusieurs corollaires au sujet, de nature à encourager l’entreprenariat des jeunes, ont été mis en exergue notamment la problématique de la transmission intergénérationnelle des exploitations agricoles, le développement des entreprises de services à l’agriculture tant au niveau de l’amont que de l’aval et l’utilisation du digital pour servir au mieux le secteur agricole via les e-services et le e-learning.

Les intervenants ont également loué, selon la MAP, les efforts continus du CAM pour la promotion et l’encouragement, non seulement des jeunes mais aussi de la femme rurale à travers, particulièrement l’accompagnement des coopératives marocaines.