Marchés/Produits agricoles: Un approvisionnement normal et des prix stables

La Commission a constaté la poursuite de la baisse des prix de certains biens de consommation essentiels.



La situation de l’approvisionnement des marchés nationaux en produits de première nécessité est très satisfaisante. En effet, celle-ci fait état d’un ravitaillement en produits agricoles et alimentaires régulier et des prix stables.

Selon le département des Affaires générales et de la gouvernance à l’issue de la réunion de la commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, tenue ce lundi, «l’offre couvre les besoins, et la production ainsi que les opérations d’importation engagées sont suffisantes pour satisfaire la demande pour les prochains mois».

Quant aux prix, ils sont toujours sur un trend baissier à stable. «La Commission a constaté la poursuite de la baisse des prix de certains biens de consommation essentiels et une stabilité pour d’autres, en comparaison avec la troisième semaine du mois sacré, ainsi que par rapport à la même période du mois de Ramadan de l’année précédente», souligne le département des Affaires générales et de la gouvernance dans un communiqué.

Il est à rappeler que la demande a connu une augmentation relative à la veille et pendant les deux premiers jours du Ramadan, sans toutefois égaler les niveaux habituels de cette même période de l’année précédente. Les prix des produits agricoles ont diminué considérablement. A titre d’exemple, les prix des tomates et de l’oignon sec sont inférieurs de 11% par rapport à l’année précédente, l’oignon vert enregistre -36%, les viandes rouges -7% et le poulet vivant -26%.