Prix de quelques produits agricoles et d’élevage du 22 au 28 Avril

Les marchés sont prêts à répondre aux besoins en produits agricoles des consommateurs pendant le mois sacré de Ramadan.

La commission interministérielle a surveillé les stocks de produits agricoles et alimentaires sur tous les marchés tout au long de la crise du COVID-19 pour rassurer les citoyens sur les approvisionnements suffisants capables de couvrir toutes les demandes.

Ainsi, selon la commission interministériel de suivi de l’offre, des prix et des opérations de contrôle qualité, les marchés sont prêts à répondre à tous les besoins des consommateurs attendus pendant le mois sacré de Ramadan et les mois suivants. Celui-ci a confirmé après sa réunion du 20 avril que les marchés disposent d’un stock suffisant de toutes les marchandises pour les mois à venir et a réitéré que les prix de la majorité des produits restent stables.

Afin d’éviter toute spéculation, la ville de Casablanca a publié les prix de gros de quelques produits agricoles et d’élevage. En ce qui concerne les fruits et légumes, il s’agit entre autres des prix des tomates, des oignons, pommes de terre, courgettes, avocats, bananes, oranges…

Ensuite viennent les prix des produits d’élevage qui recensent ceux des viandes ovines et bovines.