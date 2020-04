Les-dernières-pluies-remontent-le-moral-des-agriculteurs-marocains

Partager

Les dernières pluies qui sont tombées dans certaines régions du Maroc ont réconforté les agriculteurs.

Les pluies tardives au sein de certaines zones ont donné une toute autre tournure à la campagne agricole du Maroc. En effet, elles auraient amélioré l’environnement pour la croissance des cultures, suite à un hiver particulièrement sec.

La filière céréalière à part, les pluies récentes observées dans certaines régions du Royaume apporte une lueur d’espoir inouïe pour les filières agricoles comme celle des légumineuses. Par ailleurs, ces précipitations tardives, bien qu’encore d’un faible niveau, devront sans aucun doute avoir un impact positif sur la croissance de la végétation et sur les plantations d’automne en plus des arbres fruitiers. Ceci permettra aux agriculteurs d’initier le processus d’entretien et de lutte contre les mauvaises herbes.

Combinées à des chutes de neige dans les montagnes, ces pluies auront le mérite d’augmenter sensiblement le niveau de la nappe phréatique, d’après Maroc Hebdo. Elles devront également alimenter les barrages qui connaissent un faible taux de remplissage.