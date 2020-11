Les plantes résilientes sont une arme contre le changement climatique.

Partager

Les plantes résilientes peuvent être la nouvelle arme contre le changement climatique.

Cultiver des légumes n’a jamais été facile avec les nouvelles technologies agricoles. Cependant, le changement climatique augmente le risque. Chaleur excessive, stress hydrique, sécheresse… sont devenues les ennemies des cultures.



«L’agriculture de marché frais est une proposition épineuse», a déclaré un producteur états-unien. «Une pluie au mauvais moment peut anéantir une récolte de tomates, et cela représente des centaines de milliers de dollars.»

Des saisons de croissance de plus en plus imprévisibles constituent une menace pour les revenus et les moyens de subsistance des agriculteurs surtout dans les régions, où il y a la hausse des températures associée à de rares précipitations, mais également dans le monde entier.

Alors que les producteurs et les scientifiques recherchent des moyens de rendre les cultures plus résilientes face à de tels défis, le producteur en question voit, selon Hortidaily, un potentiel prometteur dans l’exploitation de la capacité naturelle des plantes à activer et désactiver rapidement certains gènes en réponse au stress.