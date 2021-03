Le Plan Maroc Vert a généré près de 300.000 emplois additionnels.

Partager

Le Plan Maroc Vert a généré plusieurs emplois additionnels, en particulier dans le monde rural.

On ne le dira jamais assez. Le Plan Maroc Vert a révolutionné le secteur agricole, de par ses apports économiques, financiers et sociaux, notamment en monde rural. En effet, socialement parlant, le Plan Maroc Vert a été un véritable pourvoyeur d’emplois, comme en témoignent les données rapportées par les Ecos.

Selon le journal, cette stratégie a contribué à la “création de 50 millions de journées de travail additionnelles, soit 250.000 à 300.000 emplois équivalents”. Ceci est du aux nombreuses réformes et performances de plusieurs filières agricoles dont l’amélioration de la production et de l’offre exportable ont engendré naturellement une forte demande de la main d’œuvre. Ce qui a permis de créer autant d’emplois en milieu rural. Et cette lancée sera encore perpétrée par la stratégie Génération Green 2020-2030.

Constituant une sorte de continuité des efforts mis en place dans le cadre du Plan Maroc Vert, la stratégie Génération Green accorde une place importante au volet social. En ce sens, ladite stratégie bénéficiera à grand nombre de la population rurale pour qu’elle devienne classe moyenne agricole et permettra également l’accès de 400.000 ménages agricoles à cette même classe.

À rappeler que le secteur agricole marocain emploie 40% de la main d’œuvre nationale, soit 80% dans le milieu rural. Dès lors, la stratégie Génération Green devra apporter une contribution significative à l’employabilité des jeunes dans la filière agricole, promouvoir l’entreprenariat dans le milieu rural et créer des emplois.

Source : LesEcos