L’ONU proclame le 10 mai comme Journée internationale de l’arganier

La Mission permanente du Maroc auprès de l’ONU a annoncé que l’Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une résolution proclamant le 10 mai de chaque année Journée internationale de l’arganier.

L’Arganier, arbre endémique du Maroc, patrimoine culturel immatériel de l’humanité et source ancestrale de développement durable sera ainsi célébré le 10 mai de chaque année à l’échelle nationale et internationale. Le choix de la journée du 10 mai est inspiré du cycle de la maturation du fruit de l’arganier.

A l’initiative du Royaume du Maroc 🇲🇦, l’Assemblée Générale de l’ONU 🇺🇳 a adopté , aujourd’hui, par consensus, la Résolution qui proclame le 10 mai de chaque année comme Journée Internationale de l’Arganier 🌳. La résolution a été co-parrainée par 113 pays. pic.twitter.com/zvUiWTh90W

