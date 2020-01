Partager

L’oléiculture, un levier économique dans la province de Taourirt

L’oléiculture est en passe de devenir le premier secteur industriel de la province de Taourirt. En effet, la filière, en nette croissance, représente une ressource agroalimentaire particulièrement porteuse, dynamique et structurellement organisée.

Ainsi, elle compte dix-huit unités modernes, dernière génération. De même, elle s’est renforcée par l’inauguration d’une nouvelle structure de conditionnement. Cette dernière s’intègre pour le conditionnement des piments cerises, olives et légumes conserves. La réalisation de cette unité qui assure 45 emplois permanents et 300 emplois saisonniers, a nécessité 29,5 millions de dirhams. Cette unité table sur une superficie de neuf hectares. Par ailleurs, elle se compose de neuf salles polyvalentes pour réception de la matière première, triage et calibrage, conditionnement, traitement de la matière première, stockage et emballage. «Bled Conserves» est spécialisée dans la transformation et la conservation d’olives, huile d’olive, pulpe d’abricot et de légumes. Sa capacité de production s’estime à 20.000 tonnes d’olives/an et 5.000 tonnes d’abricots/an.

Avec cette nouvelle réalisation (inaugurée vendredi par Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, en présence du wali de l’Oriental, gouverneur de la province de Taourirt et du président de la Chambre régionale d’agriculture), le groupe «Bled Conserves» renforce sa gamme productive en industrialisant d’autres produits comme la pulpe d’abricot, le piment et le citron, prune huile d’olive, etc.

Il vient également de lancer trois nouveaux emballages d’huile d’olive extra vierge et neuf cocktails d’olives marinés et aromatisé nature en plus des petits poivrons farcis. Une offre supplémentaire pour les exportations de la région, prisées pour leur qualité nutritive et assaisonnement spécifique (à base de plantes aromatiques locales).