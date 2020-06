L'OCP conserve sa position de leader sur le marché africain des engrais.

Partager

tweet



Les investissements de l’OCP sur le continent font partie de l’approche de coopération sud-sud du Maroc.

L’Office chérifien des phosphates (OCP) a fait preuve de résilience et d’agilité au milieu de la crise de coronavirus (Covid-19) et envisage de renforcer sa position de leader sur le marché africain des engrais.

Les investissements de l’OCP sur le continent font partie de l’approche de coopération sud-sud du Maroc qui vise à assurer la sécurité alimentaire et à développer l’agriculture sur le continent. L’OCP détient une part de marché, en Afrique, de 58% des engrais à base de phosphates et a offert une formation à 750.000 agriculteurs africains pour les aider à passer à des modes de production plus importants.

Le Groupe a également développé des programmes pour cartographier les sols et personnaliser les engrais en fonction des différents sols, ainsi que pour faciliter l’accès à un ingrédient essentiel pour améliorer la qualité et la quantité des cultures.

Toujours dans l’optique de renforcer leur notoriété sur le continent, l’OCP maintient ses usines d’engrais au Ghana, au Nigeria et en Éthiopie inchangées. Ainsi, il prévoit de les réactiver d’ici 2024, a déclaré l’Office à Reuters. L’usine du Nigeria en particulier produira jusqu’à 750.000 tonnes d’ammoniac et jusqu’à 1 million de tonnes d’engrais, tandis que l’usine du Ghana produira 1 million de tonnes d’engrais. Le Groupe approvisionnera l’usine éthiopienne pour fabriquer suffisamment d’engrais pour alimenter le marché intérieur et exporter les surplus.