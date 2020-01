Partager

tweet



OCP : Al Moutmir Itinérant arrive à Sidi Badhaj dans la province d’Al Haouz

L’OCP continue sa lancée avec la deuxième phase de son dispositif Al Moutmir à Sidi Badhaj dans la province d’Al Haouz. Dédiée à l’arboriculture, cette seconde phase accompagne le programme de développement déployé par les ingénieurs agronomes de l’OCP.

Ainsi, elle permettra la promotion auprès des agriculteurs des meilleures pratiques agricoles en vue d’une agriculture prospère et durable. Egalement, elle se donne comme ambition d’élargir le champ d’intervention du programme. Et ce, en visant en plus de la culture de l’olivier, d’autres cultures comme le palmier et le pommier. Ainsi, il y aura l’intégration de nouvelles provinces notamment Imouzzer Kandar, Midelt, Guelmim, Zagoura et Guercif.

L’OCP place ces tournées sous le signe de l’innovation notamment avec l’application mobile @tmar. Cette dernière promet de révolutionner le conseil agricole au Royaume avec le ciblage de plusieurs filières agricoles. Ces dernières doivent ainsi représenter la plus grosse part de la superficie agricole utile. Dès lors, @tmar se veut une alternative pour les petits agriculteurs qui n’ont pas les moyens de recourir au conseil agricole privé.

L’édition 2019-2020 d’Al Moutmir Itinérant cible trois grandes familles de cultures à savoir les céréales et légumineuses, arboriculture et maraîchage, souligne le Groupe, ajoutant que 28 provinces seront ciblées, soit 180 localités à fort potentiel à travers le Royaume permettant de toucher pas moins de 10.000 agriculteurs.