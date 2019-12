Partager

L’OCP, un précurseur de la transformation digitale au Maroc et en Afrique

Le groupe OCP est un précurseur dans le digital; il a adopté une stratégie spécifique qui commence à donner ses premiers fruits tant sur le plan opérationnel, les pro­cess de production que la gestion et la gouvernance. L’usine 4.0, qui est devenue réalité, en est la parfaite illustration.

«Plus qu’une réalité, on y est depuis un moment déjà. C’est une usine connectée avec trois grandes typologies d’opérations via le digital. D’abord, l’automation pour robotiser plusieurs tâches manuelles afin de recentrer l’élé­ment humain sur des actions à plus forte valeur ajoutée. Ensuite, les data-centers permettent de stocker, traiter et analyser de gros volumes de données (Advent Analy­tics) afin de développer la chaîne de valeurs. Les algorithmes permettent aussi d’amélio­rer le rendement avec les objets connectés (IoA)», résume Mohamed Laklalech, Chief Digital officer de l’OCP.

La relation entre le métier et la technologie a été complètement réinventée. Même en aval, à l’échelle du produit final, «l’usine 4.0 est au cœur de la chaîne de valeurs du groupe. Il s’agit de passer d’une logique de produits standard vers une formule plus digitalisée. Justement, le digital est un levier qui permet de mieux connecter l’usine avec plus d’agilité, de flexibilité et une customisation de l’offre», explique le directeur exécutif du Digital Office à l’OCP.

En effet, l’OCP reçoit des millions d’informations dans tous les domaines liés aux phosphates et engrais. Ainsi, la transformation numérique permet de les traiter et les analyser. Egalement, elle permet d’anticiper l’avenir, les besoins du marché mondial, les risques… Ce qui contribue à une optimisation de la prévention et des gains considérables en termes de productivité et de compétitivité de l’entreprise.