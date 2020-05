Le ministère de l’agriculture appelle les professionnels à poursuivre la mobilisation

Partager

Aucune discontinuité ou pénurie n’a ainsi été enregistrée pour les produits alimentaires agricoles.

Le ministère de l’Agriculture appelle les professionnels du secteur agricole à maintenir la mobilisation et ce, après le Ramadan et l’Aid El Fitr. En effet, la mobilisation des agriculteurs et des pêcheurs dans toutes les régions du Maroc ainsi que de l’ensemble des professionnels a permis un fonctionnement normal de toute la chaîne de production, ainsi qu’un équilibre du marché dans cette période de crise sanitaire.

«Cette mobilisation devra se poursuivre et se renforcer auprès de l’ensemble des acteurs des secteurs agricoles et de la pêche avec un regain d’activité au sein des différents maillons et unités de la chaîne de valeurs à la fin de la période du Ramadan et de l’Aid Al Fitr», souligne le ministère, qui ajoute que cette dynamique renouvelée permettra de consolider les performances et les capacités d’adaptation et d’intervention de ces deux secteurs.

Le ministère de l’agriculture appelle les différents acteurs à maintenir et augmenter leur vigilance en faveur de l’instauration des mesures sanitaires nécessaires imposées par le risque sanitaire lié à la pandémie actuelle. En dépit du contexte de crise sanitaire, aucune discontinuité ou pénurie n’a ainsi été enregistrée aussi bien pour les produits alimentaires agricoles que ceux de la pêche, ajoutant que les deux secteurs ont pu maintenir leurs engagements et leurs activités à l’export.

Le département d’Akhannouch demande ainsi, une plus grande mobilisation de tous les acteurs des deux secteurs pour maintenir la même dynamique dans un contexte post-Ramadan. La mobilisation doit être maintenue dans le strict respect des mesures de précaution sanitaire prévues par le ministère de la Santé pour la prévention de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a conclu le communiqué.