Meknès : une formation sur les semences au profit des agriculteurs.

La session de formation sur les semences a profité à plusieurs agriculteurs dans la province de Meknès.



Les agriculteurs et agricultrices de la province de Meknès, précisément de Moulay Driss Zerhoune ont bénéficié d’une formation sur les projets de production et de commercialisation des semences agricoles.

A l’initiative du Centre régional de recherche agronomique de Meknès, en partenariat avec le Centre international de recherche dans les zones arides et semi-arides (ICARDA), cette session de formation entre ainsi, dans le cadre du projet « Promouvoir l’innovation et les technologies pour une productivité agricole durable dans les pays arabes ».

Cette session de formation sur les semences a profité à un groupe d’agriculteurs et d’agricultrices appartenant à des coopératives et à des groupements d’intérêt économique, actifs dans les localités de Marshoush, Nazala Bani Ammar et Tissa, indique la MAP. Ce qui est une aubaine pour les agriculteurs de la province de Meknès.

Ces derniers ont ainsi, joui de la connaissance et l’expertise de chercheurs issus du Centre Régional de Recherche Agronomique de Meknès, de la direction régionale de l’agriculture de Fès-Meknès, de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) et de l’Office national du conseil agricole (ONCA).