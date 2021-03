Marrakech-Safi : les dernières pluies redonnent le sourire aux agriculteurs.

Partager

tweet



Les dernières pluies enregistrées ont été salvatrices au niveau de la région de Marrakech-Safi.



Comme dans plusieurs régions du Royaume, les dernières pluies ont eu un impact positif sur le secteur agricole de la région de Marrakech-Safi, zone qui est d’ailleurs sujette à un important déficit hydrique.

Malgré un démarrage de campagne difficile marqué par un déficit pluviométrique important et une insuffisance en eau d’irrigation dans les barrages, la région de Marrakech-Safi a pu jouir des avantages qu’ont apportés les dernières précipitations qui se sont abattues un peu partout au Maroc.

Lire aussi : Maroc : les dernières pluies sont une aubaine pour les cultures sous serre

Selon les données de la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) Marrakech- Safi, les précipitations ont touché toutes les provinces de la région et ont atteint en moyenne 76 mm pendant la période allant du 20 février au 08 mars 2021. Ce qui porte le cumul de la campagne à 202 mm contre seulement 74 mm à la même date de la campagne précédente.

Pendant cette période pluvieuse, il y a eu des chutes de neige dans les montagnes du Haut Atlas, ce qui permettrait une amélioration de la retenue des barrages de la région et des réserves en eau, après deux années de déficit important en matière d’apport hydrique, rapporte la MAP.

Par ailleurs, les précipitations salvatrices ont profité à l’amélioration de l’état des cultures et des parcours. En effet, les réalisations ont été relativement importantes dans la région de Marrakech-Safi. Au total, 940.000 ha de céréales, 64.000 ha de cultures fourragères, 20.000 ha de maraîchage d’automne et d’hiver, et 13.500 ha de légumineuses alimentaires y ont été emblavées, précise la direction régionale de l’Agriculture.