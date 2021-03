Marrakech-Safi : distribution de 1,2 million de qtx d'orge aux éleveurs.

Partager

Les éleveurs de Marrakech-Safi ont bénéficié de la distribution de 1,2 million de qtx d’orge.

Selon la Direction régionale de l’Agriculture de Marrakech-Safi, les éleveurs ont profité de la distribution de 1,2 million quintaux d’orge et 31.000 quintaux d’aliments composés.

La répartition de ces quintaux d’orge entre les agriculteurs et éleveurs de la région devrait permettre de renforcer l’alimentation du bétail dans les zones affectées par le déficit pluviométrique, ce qui rentre d’ailleurs dans le cadre des mesures mises en place par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Par ailleurs, la distribution participera conjointement à la consolidation de l’élevage, qui est un secteur important dans la région. En effet, Marrakech-Safi compte, selon la MAP, plus de 3,8 millions de têtes d’ovins, 790.000 têtes de caprins et 470.000 têtes de bovins.