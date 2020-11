Maroc : bientôt la plus grande station de dessalement de l’eau de mer en Afrique

Le Maroc entame les démarches pour la réalisation du projet de dessalement de l’eau de mer.

Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara a indiqué, mardi à Rabat, que les démarches ont été entamées pour la réalisation de la plus grande station, à l’échelle continentale, de dessalement de l’eau de mer à Casablanca.

En réponse à une question centrale autour des « mesures entreprises pour remédier à la pénurie d’eau », posée par les groupes de la majorité et de l’opposition à la Chambre des conseillers, M. Amara a affirmé que les démarches et les étapes procédurales ont été entamées pour la réalisation du projet de dessalement de l’eau de mer de la ville de Casablanca, pour une capacité de traitement d’environ 300 millions m3 d’eau, notant que cette station se veut la plus grande au niveau du continent, pour une enveloppe budgétaire moyennant 10 MMDH.

Il a, par ailleurs, expliqué que le projet de dessalement de l’eau de mer de la province de Chtouka Ait Baha a été parachevé, outre le renforcement du débit d’une série de stations de dessalement dans les provinces du Sud du Royaume.