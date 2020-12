Maroc : les riziculteurs protestent contre les importations massives de riz.

Partager

Les riziculteurs protestent contre les importations massives de riz.

Les riziculteurs marocains ne savent plus où donner de la tête. Et pour cause, les importations de riz, qui sont passées de 38.000 tonnes et à 80.000 tonnes.

« Les importations massives menacent la viabilité de la filière rizicole nationale qui est en pleine mise à niveau. En effet, plus de 25.000 familles vivent de la production de riz et exploitent des unités agricoles de moins de 5 ha. Le trend haussier des importations risque de les mener à la faillite », s’inquiète Mohamed El Khalile, président de la Fédération interprofessionnelle du riz (FNIR). En effet, les prix de vente aux consommateurs évoluent, selon L’Economiste, au gré du nombre d’intervenants. Ce qui risque d’impacter négativement le revenu des agriculteurs locaux.

Selon le président de la fédération marocaine des droits de consommateurs, Bouazza Kharrati, le changement des habitudes de consommation du citoyen marocain a largement contribué à augmenter la demande en riz, compte tenu de la large gamme d’utilisation dans une grande variété de restauration rapide quotidienne, qu’elle soit liée aux repas à domicile ou à ceux fournis par les restaurants, d’où l’augmentation des importations.