Le Maroc en force au Salon International de l’Alimentation Middle East à Abu Dhabi

Le Maroc fait la promotion de ses produits au Salon International de l’Alimentation Middle East (Moyen Orient) à Abu Dhabi.

Le Maroc enregistre sa 7ème participation consécutive à la 10ème édition du Salon international de l’alimentation de Abu Dhabi qui aura lieu du 10 au 12 Décembre. Et cette année, le Maroc est beaucoup attendu en raison de son succès lors de l’édition précédente en 2018. Ainsi, avec cette participation, cette dernière rentre dans une phase très importante de l’ambitieuse stratégie de développement, de commercialisation et de promotion des produits de terroir qui a été mise en place dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Ce salon, vitrine de l’innovation mondiale est un chef de file mondial dans l’industrie agro-alimentaire. Accueillant les exposants du monde entier, SIAL Middle East (Moyen Orient) montre les fabricants de produits alimentaires, des distributeurs, des importateurs, des grossistes et des détaillants, des institutions, la restauration commerciale et les dernières tendances dans ce secteur.

Placé sous le signe de l’innovation cette année, ce salon, accueillera toutes les régions du Royaume à travers 25 exposants producteurs des produits du terroir qui représentent environ 74 coopératives agricoles regroupant plus de 2466 adhérents dont 422 femmes, et ce bien entendu sous l’aval de l’agence de Développement Agricole (ADA) qui les a formé et encadré afin de pouvoir valoriser au mieux les produits marocains.