Maroc : l'impact des petites entreprises agricoles sur le monde rural.

Le Maroc mise sur l’encouragement des jeunes entrepreneurs du monde rural, afin de contribuer à la création d’une classe moyenne agricoles et à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et ce, dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030.

Selon Ibn Said Bakhtaoui, un expert dans le domaine de l’analyse des données économiques, “encourager la création de petites entreprises agricoles par le gouvernement et les banques marocaines contribuerait grandement à améliorer le niveau de vie d’un large groupe de familles résidant dans le monde rural”, rapporte Hespress.

Lire aussi : Le Plan Maroc Vert atteint 89% de ses objectifs pour 2020

En effet, l’expert considère que “dès que le gouvernement et les banques commencent à encourager les investissements des jeunes ruraux et à les motiver à créer des petites et moyennes entreprises, et à les accompagner par des experts dans le domaine de la gestion et de la gestion des contrats, cela revient à créer des emplois et de réelles opportunités d’affaires”. Dès lors, cela constitue une force motrice du niveau social d’une classe importante de familles résidant dans les villages.

Source : hespress