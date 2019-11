Maroc-Nigeria : L’agriculture au centre du second forum

Partager

Maroc-Nigéria : L’agriculture au centre du second forum.

Le 2ème Forum d’affaires Nigéria-Maroc se tient ce jeudi 14 novembre à Rabat, à l’initiative de l’Ambassade du Nigeria à Rabat.

Conscients de l’impact des industries extractives, des énergies fossiles et renouvelables sur les nouvelles politiques d’émergence industrielle, Le Maroc et le Nigeria se focalisent sur les domaines en pleine expansion dont l’agriculture et l’énergie. Cette rencontre de haut niveau avec comme but le développement d’une nouvelle dynamique dans les échanges bilatéraux se veut d’impulser au maximum les secteurs-clé de l’économie et à très haut potentiel, à savoir l’agriculture et les agro-industries.

Ce forum, qui est avant tout un échange enrichissant, est l’occasion pour le Maroc et le Nigéria de partager leurs expériences, présenter les opportunités d’affaires, promouvoir les écosystèmes et renforcer les relations sud-sud et permettra aux adhérents de prendre connaissance de la politique nigériane dans le domaine des investissements étrangers. Il offrira également de nombreuses opportunités de réseautage et mettra principalement l’accent sur les moyens de faciliter les prises de contacts professionnels.

Ainsi, les relations entre Maroc et Nigéria prennent de nouvelles dimensions, grâce à la volonté affichée de part et d’autre, pour constituer un exemple et un modèle de coopération bilatérale Sud-Sud.