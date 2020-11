Maroc : les investissements pour le climat dépassent 111 MMDH.

Partager

Les investissements du Maroc pour le climat dépassent 111 milliards de dirhams.

Les investissements consacrés à la lutte contre le changement climatique au Maroc se sont élevés à environ 111,5 milliards de dirhams sur la période de 2011 à 2018, selon un rapport «Panorama Financement du Climat au Maroc», présenté lors d’un séminaire numérique, mercredi, organisé par le CDG en partenariat avec l’Agence française de développement.

Ces investissements concernaient principalement la production d’énergie de 38 pour cent, le secteur des transports de 32 pour cent et les projets d’adaptation avec une part de 20 pour cent, en particulier dans le secteur agricole marocain.

Selon les données du rapport, les acteurs publics, l’État, les collectivités territoriales et les institutions publiques, ont mobilisé environ 5,6 milliards de dirhams par an à cet égard, ce qui représente 40% du financement climatique total.

Les pouvoirs publics ont également participé à des partenariats avec le secteur privé pour financer un certain nombre de projets dans les secteurs de l’énergie et de la gestion de l’eau, de sorte qu’environ 74% de ce qui a été mobilisé directement et indirectement par les acteurs publics.

La contribution du secteur privé pour le climat représente 60% de l’ensemble des investissements climats en tenant compte de la commande publique. En dehors de la commande publique, ce taux est de 23%

Quant aux bailleurs de fonds internationaux, leur contribution à ces investissements climatiques au Maroc est d’environ 6 milliards de dirhams par an, soit environ 48 milliards de dirhams au total, ce qui représente 43% du financement total.

Toutefois, en dépit de ces fonds importants, le montant reste insuffisant. Selon, le Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Abdellatif Zaghnoun, le rythme des investissements pour le climat au Maroc affiche un gap de 60 milliards de dirhams (MMDH) par an.