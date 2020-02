Le Maroc en vedette à la Foire internationale des machines agricoles

Partager

Une importante délégation marocaine à la Foire internationale des machines agricoles (Fima).

La Foire Internationale des Machines Agricoles, Fima, revient à Saragosse (Espagne) avec sa 41ème édition et plus forte que jamais. Plus d’exposants, plus de mètres carrés, plus d’entreprises, plus de présence à l’étranger…

La Fima 2020 a lieu à partir de ce mardi et jusqu’au samedi prochain, cinq jours où la ville aragonaise devient “la grande capitale internationale du marché agroalimentaire“; selon les mots de Manuel Teruel, président de la fête de Saragosse, qui accueillera à nouveau l’événement. Et cette année est déjà une édition record.

Les organisateurs ont consacré des stands à 1.653 sociétés exposantes, ce qui représente 5% de plus qu’en 2018. Sur ce nombre, 264 (16%) exposent pour la première fois au salon. Plus de la moitié, 937, sont étrangers, contre 38 les pays. On note ainsi 50 entreprises étrangères de plus que les 8889 de l’édition précédente, en 2018.

Il y aura des représentations des pays des cinq continents, de la Nouvelle-Zélande à l’Argentine, en passant par l’Afrique du Sud, le Pérou, la Malaisie ou l’Ukraine. Toutefois, les plus convoitées par les entreprises exportatrices sont celles des pays du bassin méditerranéen. En effet, ce sont les principaux utilisateurs du type de machines qui est exposé à la Fima, comme la Tunisie, le Maroc (qui compte près de 30 délégations) ou la Croatie (avec 20).

L’enceinte comprend des zones dédiées à tous les secteurs liés à l’agriculture, des tracteurs ou composants et accessoires à l’irrigation ou à la monoculture en passant par les engrais et les produits phytosanitaires, la collecte, la post-collecte, la protection des cultures, l’ensemencement-abonnement ou le travail du sol.

Le programme comprend également une journée consacrée aux cultures spécifiques de l’agriculture méditerranéenne.