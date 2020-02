La mécanisation agricole en chute libre, il y a urgence !

Partager

tweet



L’association marocaine des importateurs du matériel agricole dresse le bilan de la mécanisation de l’agriculture au Maroc en 2019.

L’AMIMA, Association Marocaine des Importateurs du Matériel Agricole, acteur majeur du monde agricole au Maroc, dresse le bilan des ventes de tracteurs agricoles neufs dans le royaume pour l’année 2019.

La campagne agricole 2017/2018 a connu des conditions pluviométriques favorables marquées par des pluies générales et suffisantes. Cependant, la campagne agricole 2018/2019 a été caractérisée par l’absence de pluies et une mauvaise répartition temporelle dans certaines régions, principalement dans la région du Haouz, Souss Massa et l’Oriental.

Ces conditions climatiques ont contribué à une baisse importante du marché des tracteurs agricoles neufs de 33% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 1687 unités en 2019, soit le volume le plus faible depuis 2006.

La vente des tracteurs standards quatre roues motrices représentent plus de la moitié des ventes avec 898 unités en 2019 contre 1253 unités en 2018 et a enregistré une baisse de 28%. Alors que les tracteurs standards deux roues motrices sont les plus affectés avec la vente de 512 unités en 2019 contre 903 unités en 2018, soit une régression de 43%. Quant aux tracteurs fruitiers, le volume réalisé en 2019 est de 277 unités contre 373 unités en 2018, soit une baisse de 26%.