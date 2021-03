Maroc: la filière sucrière assure des revenus réguliers à 80000 agriculteurs.

Partager

La filière sucrière garantit des revenus réguliers à plus de 80.000 exploitants agricoles.



Au Maroc, la filière sucrière revêt une importance stratégique et socio-économique. Ce secteur clé contribue à la sécurité alimentaire du Royaume et joue également un rôle moteur en matière de création d’emplois et de pôles de développement régionaux.

La filière génère, comme le rapporte L’Observateur, près de 5.000 emplois permanents directs et indirects et garantit des revenus réguliers à 80.000 partenaires agriculteurs de betterave et de canne à sucre. Elle est profondément engagée dans une démarche d’accompagnement des territoires à travers la création de pôles économiques axés autour des sucreries, mais aussi à travers l’encouragement à la création de sociétés prestataires et la mise en place d’infrastructures de commodité.

Comme tous les secteurs économiques, la filière a été également par la pandémie de Covid-19. En effet, selon le Président de l’Association Professionnelle Sucrière (APS), Mohammed Fikrat, la pandémie de représente un challenge pour les opérateurs de la filière sucrière, notant que des experts nationaux et internationaux se penchent sur cette thématique, outre les enjeux et défis relatifs à l’Eau pour ce secteur au Maroc.

Il s’agit également, selon Fikrat, de mettre en lumière le rôle du secteur agricole et, en particulier, la filière sucrière tant sur le plan de la sécurité alimentaire que le développement socioéconomique des régions.