Le mancozèbe sera interdit dans l'UE à partir de 2021.

Partager

tweet



L’Union européenne interdira le mancozèbe à partir de 2021.

Les experts des États membres de l’UE, réunis au sein du comité permanent des produits phytosanitaires le 23 octobre, ont donné le feu vert à la proposition de la Commission européenne de ne pas renouveler l’autorisation de mise sur le marché du mancozèbe sur le marché communautaire.

Le mancozèbe est un fongicide, principalement utilisé pour traiter le mildiou (sur vigne, blé, etc.). Il s’agit de la troisième substance active la plus utilisée dans l’UE après le glyphosate et le prosulfocarbe, rapporte Agrodigital.

Lire aussi : L’ONSSA réexamine les autorisations de 4 pesticides à usage agricole

Sa commercialisation sera interdite à partir du 1er janvier 2021. Cependant, il y aura une période de transition d’un an, laissant six mois aux distributeurs pour vendre leurs stocks et six mois supplémentaires aux agriculteurs pour les utiliser.