Le « Made in Morocco » rayonne au Salon International de l’Alimentation du Canada

Les saveurs marocaines déferlent sur le Salon International de l’Alimentation (SIAL) du Canada à Montréal, célébrant la richesse culinaire du Maroc et son industrie agroalimentaire florissante.

L’édition actuelle du SIAL, qui ouvre ses portes au Palais des congrès de Montréal, accueille fièrement le pavillon marocain sur une superficie de 223 mètres carrés. Cet événement prestigieux réunit les acteurs clés de l’industrie agroalimentaire internationale pour présenter les dernières tendances du marché, stimuler les exportations et établir de nouveaux partenariats commerciaux.

Sous les projecteurs, 18 exportateurs marocains mettent en vedette une gamme diversifiée de produits, allant des olives et condiments aux produits de la pêche maritime, en passant par les couscous, les pâtes, les biscuiteries et les dates. Cette présence massive reflète l’ambition du Maroc de conquérir davantage le marché canadien et nord-américain, déjà prometteur.

Ghita El Ghorfi, directrice générale de Morocco Foodex, souligne l’importance de cet événement en tant que vitrine internationale pour les produits marocains. Elle met en avant l’objectif de renforcer la visibilité de l’origine Maroc et de consolider la position du Royaume en tant que producteur et exportateur agroalimentaire de premier plan.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Ghita El Ghorfi a partagé son enthousiasme, soulignant l’engagement du Maroc à élargir sa gamme de produits sur le marché canadien et à atteindre un large éventail de consommateurs. Elle insiste sur la réputation mondiale de la gastronomie marocaine, fondée sur des produits de qualité et une diversité culinaire unique. Parmi les moments forts du salon, des démonstrations culinaires captivantes et des rencontres B2B sont organisées par Morocco Foodex, offrant aux exposants marocains une plateforme privilégiée pour rencontrer les acheteurs canadiens et internationaux.

L’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, met en lumière l’importance cruciale de la sécurité alimentaire, de l’agriculture durable et de l’innovation dans le secteur agroalimentaire. Elle souligne les efforts du Maroc pour garantir la qualité et la traçabilité de ses produits, ainsi que son engagement envers un secteur agroalimentaire compétitif et respectueux de l’environnement.

Les relations commerciales entre le Maroc et le Canada sont également mises en avant, avec un volume d’échange dépassant 1,15 milliard de dollars canadiens. Le Maroc est désormais le quatrième partenaire économique et commercial du Canada en Afrique, une position renforcée par une croissance notable des exportations agroalimentaires marocaines vers le Canada.

Le Salon International de l’Alimentation de Montréal devient ainsi le théâtre d’une collaboration fructueuse entre le Maroc et le Canada, témoignant de l’authenticité, de la qualité et de la diversité des produits marocains. Dans cette dynamique de partenariat, les deux pays célèbrent le 62e anniversaire de leurs relations diplomatiques et commerciales, marquées par un engagement croissant dans le domaine agroalimentaire.

Alors que les visiteurs affluent de partout dans le monde, le « Made in Morocco » brille de mille feux, promettant un avenir radieux pour l’industrie agroalimentaire marocaine sur la scène internationale.