Khouribga : Le semis direct atteint un résultat prometteur

Le semis direct a bénéficié à plus de 110 agriculteurs dans la région de Khouribga.

En soutien à l’adoption d’une agriculture conservatrice visant à promouvoir des pratiques agricoles compatibles avec l’écosystème, le Groupe OCP s’est engagé dans les efforts d’adaptation de l’agriculture marocaine au changement climatique notamment à travers l’accélération de la technologie du semis direct au niveau de plus 18 provinces dont Khouribga.

Le programme a permis de dépasser 800 hectares de culture directe dans la région de Khouribga et a bénéficié à plus de 110 agriculteurs et ce, grâce à l’implication des organisations et partenaires, a déclaré le responsable du programme Al Moutmir dans la région de Khouribga à Hespress. Selon ce dernier, “les résultats du programme sont devenus réalistes dans les plateformes d’application”, ajoutant: “Nous prévoyons de dépasser 20 à 25 quintaux par hectare, tandis que la transplantation normale atteindra 6 à 7 quintaux par hectare en raison de problèmes liés au changement climatique, c’est la différence que nous voulons montrer.” Pour que l’agriculteur adopte la technologie. ”

Pour rappel, le programme de semis direct encadré par l’équipe d’Al Moutmir a fourni plus de 35 semences au cours de la première phase, bénéficiant à plus de 2.000 agriculteurs. Il a, ainsi, couvert une superficie cultivée de plus de 10.000 hectares, répartis sur plus de 72 groupes de terre dans 18 provinces du Royaume.