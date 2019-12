Partager

Kénitra abrite pour la première fois, la Foire Régionale des Produits de Terroir

La Direction Régionale de l’Agriculture, la Chambre de l’Agriculture de Rabat-Salé-Kénitra, l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, en collaboration avec la Province de Kénitra, organisent la 4ème édition de la Foire régionale des produits du terroir se tiendra à Kénitra du 12 au 15 décembre 2019, sous le thème « Les produits du terroir au service de l’auto-emploi des jeunes ruraux et de la promotion de l’investissement», avec comme objectif de contribuer à leur développement, leur valorisation et la création d’emplois au profit des jeunes ruraux.

Durant la période de la foire, une exposition de produits de terroir sera organisée en face du siège de la province de Kénitra, au profit d’une soixantaine de coopératives agricoles relevant de la région et d’autres régions du Maroc, qui vont présenter une gamme diversifiée de produits de terroir phares du Royaume, satisfaisant les normes sanitaires de l’ONSSA, notamment, le couscous, les différents types du miel, les plantes aromatiques et médicinales, les huiles végétales, les produits laitiers… etc. En outre, cette foire constituera une opportunité pour les coopératives agricoles d’échanger leurs expériences et de commercialiser leurs produits, d’une part, et pour les visiteurs, une occasion de découvrir ces produits et de promouvoir leur commerce et leur usage, d’autre part.

L’objectif de l’organisation de cet événement est de faire de cette foire, un rendez-vous annuel pour sensibiliser les producteurs concernés sur les enjeux et les opportunités de la valorisation, et d’installer une synergie des efforts déployés par les partenaires opérant dans le secteur de développement des produits de terroir.