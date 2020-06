Ifrane : La grêle fait des dégâts sur 700 ha de cultures agricoles

Partager

La grêle a endommagé des centaines d’hectares de cultures dans la province d’Ifrane.

La province d’Ifrane relevant de la région de Fès Meknès n’a pas échappé aux ravages de la tempête de grêle qui s’est abattue samedi dernier sur la région. Les estimations globales faites par les commissions de la Direction provinciale de l’agriculture envoyées sur les lieux montrent que la superficie touchée a atteint 700 hectares, dont 330 ha d’arboriculture, 310 ha de céréales et 60 ha de maraîchage.

L’ensemble des dégâts sur Ifrane se répartit entre quatre communes rurales. Il s’agit de Aïn Leuh avec 20 ha de pommiers, 50 ha de cerisiers et 180 ha de céréales. À Oued Ifrane, la tempête a endommagé 40 ha de pommiers, 20 ha de pêchers et de pruniers, 70 ha de céréales et 40 ha de maraichages. De même, à Sidi El Makhfi, celle-ci a affecté 40 ha de pommiers, 40 ha de pêchers et de pruniers, 60 ha de céréales et 20 ha de maraichages. Enfin, à Tizguite, ce sont 80 ha de pommiers qui ont subi les dégâts de la tempête, rapporte Le Matin.

Toutefois, le ministère de l’agriculture du Maroc a tenu à souligner que les dégâts causés dans la région de Fès-Meknès sont minimes dans les exploitations équipées en filets anti-grêle ou situées dans les zones équipées de générateurs anti-grêle. En effet, Fès-Meknès compte 6.260 hectares équipés en filets anti-grêle subventionnés par le Fonds de développement agricole, pour une enveloppe de 310 millions de DH, et 68 générateurs anti-grêle, gérés avec efficacité et efficience par la Fédération nationale des utilisateurs des générateurs anti-grêle, selon la même source.