Récompenses du Trophée Volubilis Extra-Vierge Maroc 2021 !

Trophée Premium “Volubilis Extra-Vierge Maroc 2021”

La qualité de l’huile d’olive marocaine en visioconférence à partir des principaux laboratoires européens et sociétés de distribution et commercialisation de l’huile d’olive

TOP TEN des Meilleures Huiles d’Olive Extra-Vierge du Maroc

Ce concours, initié par l’Agro-pôle Olivier, depuis treize années, en collaboration avec l’Association UDOM “Union pour le Développement de l’Olivier de Meknès”, est né de la belle synergie établie entre l’Agro-pôle Olivier ENA Meknès, depuis sa création en 2007, et les professionnels marocains de l’huile d’olive. Ce trophée est vraiment magnifique, il récompense les producteurs pour leur travail de toute une année et les projette dans le monde de demain en leur rappelant que c’est la qualité qui peut développer la compétitivité de nos huiles aussi bien sur le marché national qu’international.

Le Trophée Premium “Volubilis Extra-Vierge Maroc” est ouvert aux producteurs des meilleures Huiles d’Olive marocaines Extra-Vierge conditionnées, sous la responsabilité d’un jury de dégustation international, dans l’objectif de promouvoir la qualité de l’huile d’olive Extra-Vierge conditionnée du Maroc au niveau du marché national et international. Aussi, on cherche à travers ce concours à encourager les producteurs d’huile d’olive marocains à améliorer la qualité du produit et de promouvoir l’harmonisation du goût grâce à l’utilisation consciente de la combinaison Extra-vierge de qualité et le profil sensoriel/organoleptique, précise Dr Noureddine OUAZZANI, initiateur et organisateur du Trophée Premium “Volubilis Extra-Vierge Maroc”.

Cette édition, qui s’est déroulée, les 26-27 Février et 4 Mars, a été organisée avec l’appui de la Fondation “Route de l’Olivier à travers la Méditerranée” (Grèce), l’Association AIPOL d’Italie, et le parrainage du Groupe Pieralisi d’Italie, Mercacei d’Espagne et d’Olioofficina Italie. La sélection rigoureuse des huiles d’olive extra vierges marocaines a eu lieu en visioconférence. C’était une édition inédite. En raison de l’urgence sanitaire, elle s’est tenue par visioconférence en lien avec les principaux laboratoires européens et avec les sociétés de distribution et de commercialisation d’huiles d’olive extra vierges qui composent le jury de cette année.

Pour cette édition, le jury du concours a été composé de 10 experts appartenant à des jurys internationaux d’Italie, de France, d’Allemagne, et du Brésil, et représentant les plus grandes sociétés de distribution et les centrales d’achat de l’Huile d’Olive en Europe et aux Etats Unis d’Amérique, telles que les sociétés italiennes OLITALIA et MONINI, avec un programme annuel de commercialisation respectivement de 60.000 T et 120.000 Tonnes d’huile d’olive. Le choix de ces pays a été basé sur les opportunités de leurs marchés pour l’huile d’olive marocaine de qualité. De même, le choix de jury et la participation de grands opérateurs internationaux de l’huile d’olive permet de faire découvrir à nos partenaires internationaux, dans un cadre professionnel, la qualité Premium de l’Huile d’Olive marocaine, souligne Noureddine OUAZZANI. L’édition de cette année a enregistré la participation 21 marques d’huile d’Olive finalistes : GIE/coopératives, des petits/moyens producteurs et les principaux groupes industriels marocains de l’huile d’olive de Meknès, Fès, Essaouira, Oujda, Nador, Taounate et Sefrou.

Ainsi, dans la catégorie “Fruité Intense”, le Prix Rameau d’Or (1ier Prix) a été reporté par l’Huile d’Olive ZOUITINA PRESTIGE de la société OLEA CAPITAL de Meknès, et le Prix Rameau d’Argent (2ième Prix) a été attribué à l’huile d’olive OLIVA de la société ALDAHRA de Meknès

Dans la catégorie “Fruité Moyen”, le Prix Rameau d’Or (1ier Prix) a été attribué à l’Huile AICHA de la Société LCM-AICHA de Meknès, et le Prix Rameau d’Argent (2ième Prix) a été attribué à l’huile L’OLIVERAIE DE LARROQUE de la de la société CASTEL de Meknès.

Pour cette année, le jury a désigné les TOP TEN du Trophée Premium “Volubilis Extra Vierge Maroc 2021”. Ainsi, les 10 meilleures huiles d’olive Extra-Vierge dudit trophée sont :

ZUITINA Prestige de la Société OLEA CAPITAL de Mekhnès, OLIVA de la Société ALDAHRA de Meknès, VOLUBILIA de la Société OLIVINVEST de Meknès, Aicha la varièté Koroneiki de la Société LCM AICHA de Meknès, l’OLIVERAIE DE LARROQUE de la Société CASTEL de Meknès, LES DE CHELLAH de la FERME TAZI de Rabat, OLEALYSE de la Société OLEASTRE de Meknès, TIHLI LA CORCEE de la Société TIHLIMA de Sefrou, CARACTERE BIO de la Société ZNIBER de Meknès et TERRA AUTHENCIA de la Société CHANIA de Meknès.

Lors de la présentation des résultats, en visioconférence, Dr Franca Camurati, Experte International en dégustation (Italie), Présidente du Jury dudit Trophée, a souligné, encore une fois, que le Maroc a fait un grand progrès dans l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive marocaine et le développement d’une personnalité de l’huile d’olive marocaine, en particulier celle de Meknès issue de la variété Picholine marocaine. Le Trophée Volubilis Extra-vierge Maroc est devenu au fil des années un vrai outil de promotion, à l’international, de l’huile d’olive marocaine de qualité.

Maintenant, le grand chantier est de concentrer les efforts pour généraliser cette qualité et ce potentiel qualitatif à une grande quantité d’huile d’olive produite au Maroc, indique Dr Noureddine OUAZZANI, Responsable de l’Agro-pôle Olivier ENA Meknès.