Gestion du stress abiotique dans les cultures horticoles.

Le secteur horticole recherche des moyens efficaces pour lutter contre le stress abiotique.

Les cultures horticoles sont exposées à de multiples stress abiotiques en raison du changement climatique en cours. Les stress abiotiques tels que la sécheresse, les températures extrêmes, la salinité et les carences en nutriments entraînent des pertes croissantes en termes de rendement et de qualité des produits agricoles.

Le secteur horticole est donc à la recherche d’outils agronomiques innovants et durables pour renforcer la tolérance des cultures agricoles face à ces conditions défavorables. Dans une revue récente publiée dans Agronomy, ‘Biostimulants Application in Horticultural Crops under Abiotic Stress Conditions’, Bulgari et ses collègues ont discuté des principales preuves de l’utilisation de biostimulants pour gérer les stress abiotiques dans les cultures maraîchères.

Le but de cet éditorial était, selon Hortidaily, de concentrer l’attention sur les aspects liés au développement du stress chez les plantes (c.-à-d. Le moment et l’apparition de multiples facteurs de stress), en combinaison avec l’application de biostimulants.

Le grand nombre de facteurs potentiellement impliqués dans l’amélioration de la tolérance des cultures au stress appelle une intensification des activités de recherche, en particulier lorsqu’elles sont menées sur le terrain et avec des protocoles bien définis. Cela doit être considéré comme une tâche obligatoire pour une mise en œuvre réussie de produits biostimulants parmi les outils agronomiques disponibles pour la gestion des stress abiotiques dans les cultures horticoles.