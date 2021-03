Génération Green 2020-2030 : les filières agricoles à l'action.

Partager

Les filières agricoles appelés à entamer une nouvelle phase de développement avec la stratégie Génération Green.

Dans le cadre d’une rencontre tenue sous le thème de « La pérennité du développement agricole », des panélistes ont appelé les filières agricoles à entamer une nouvelle phase de développement dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030, tout en capitalisant sur les réalisations du Plan Maroc Vert.

Selon ces derniers, de nouveaux challenges se profilent, notamment en termes de commercialisation, de distribution et de valorisation. En effet, parmi les axes de développement, se trouvent la modernisation des chaînes de distribution, la mise à niveau des marchés de gros et des souks traditionnels et la mise en place de circuits courts tels que la distribution directe ainsi que les marchés digitaux, ont-ils noté à l’occasion d’un Symposium organisé par le Crédit Agricole du Maroc (CAM), sous la thématique « Génération Green : quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM)? ».

Les participants ont, en outre, souligné selon la MAP que l’export, au travers de la consolidation de la position du Maroc sur les marchés d’exportation traditionnels et la conquête de nouveaux marchés à fort potentiel porte également un enjeu de développement, notant que ce dernier passe notamment par la conformité de la production aux normes exigées à l’international et par l’optimisation des circuits logistiques.