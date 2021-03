Le Crédit Agricole jouera un rôle central dans la stratégie Génération Green.

Partager

Le Crédit Agricole du Maroc jouera un rôle central dans la stratégie Génération Green.

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) sera le premier partenaire financier de la nouvelle stratégie Génération Green, a souligné Tariq Sijilmassi, président du directoire de la banque.

« Dans le cadre de cette stratégie, le CAM jouera son rôle naturel, historique et légitime, pleinement reconnu et assumé ! Celui de leader incontesté du financement du secteur agricole et du milieu rural », a affirmé M. Sijilmassi dans une interview à la MAP.

« Nous avons une responsabilité citoyenne particulièrement forte et ferme envers notre cible naturelle, qui est le monde agricole et le milieu rural en général, et nous comptons l’exercer à travers un engagement ferme d’accompagner la dynamique engendrée par Génération Green 2020-2030 », a-t-il indiqué.

Et de rappeler que la banque s’est fortement mobilisée dans le cadre de la stratégie Plan Maroc Vert pour lequel les réalisations ont largement dépassé les engagements initiaux qui ont été doublés. M. Sijilmassi a indiqué ainsi, que le CAM déploie un dispositif spécifique pour accompagner les deux axes de la stratégie Génération Green.