La culture de fruits sauvages peut permettre de lutter contre la perte de biodiversité.

La protection de la nature et de la biodiversité et la récupération des fruits anciens cultivés de manière naturelle, peuvent être encore mieux si les fruits poussent dans les bois à l’état sauvage.

L’importance de ces espèces va bien au-delà des propriétés sanitaires reconnues, évidemment pertinentes, car elles représentent une riche source de biodiversité. Par conséquent, il devient essentiel de contrer sa perte, de rééquilibrer la relation entre le bien-être humain et les services écosystémiques.

Lire aussi : Agro-biodiversité : Le Maroc bénéficiera d’un projet financé à 7M€

“La lutte contre la perte de biodiversité dans l’agriculture est un aspect qui prend de plus en plus d’importance, car la diversité des espèces présentes dans la nature représente non seulement le patrimoine biologique actuel, mais aussi le futur proche”, indique à Freshplaza, deux producteurs.

Et d’ajouter : “En ce sens qu’il s’agit d’espèces capables de exprimer – également suite à de nouvelles évolutions – de nouvelles variétés en termes de richesse de couleurs, de formes ou de nouveaux fruits spontanés “.

Parmi les espèces sauvages on peut citer : les fraises, les framboises, groseilles, myrtilles, cynorrhodons et châtaignes…