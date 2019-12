Partager

tweet



La 6ème édition de la Foire régionale des produits de terroir à Taza

La 6ème édition de la Foire régionale des produits de terroir de Taza se tiendra du 13 au 16 Décembre. Cette foire, centrée cette année autour de la jeunesse, compte plusieurs organisateurs tous voués à la réussite de cette rencontre.

Parmi eux, se trouvent la Chambre d’Agriculture de la Région Fès Meknès, en collaboration avec la Région Fès Meknès, la Province de Taza, le conseil provincial de Taza, la Commune de Taza, le Centre régional de formation aux métiers de l’éducation et de la formation, les Institutions régionales du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts de la région Fès-Meknès, l’Office du Développement et de la Coopération, l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi et des Compétences à Taza, l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ) , l’Agence de Développement Social et le Groupe Crédit Agricole.

Thématique et perspectives

La thématique de cette foire émane de l’importance accordée à la jeunesse, la jeunesse du monde rural en particulier. Elle vise l’incitation de tous les acteurs à coordonner leurs efforts. Ainsi, cela leur permettra de parvenir à une vision et à un plan d’action pertinents. Ceci s’inscrit dans le cadre de l’intégration des jeunes dans le dynamisme économique de notre pays.

Outre la mise en valeur du potentiel régional en matière des produits de terroir et le soutien des organisations professionnelles à la commercialisation de leurs produits, cette manifestation a pour objectif également de sensibiliser les jeunes ruraux sur les opportunités de l’investissement que regorge la filière des produits de terroir.En plus, la Foire souligne l’importance du financement pour la création des emplois au profit des jeunes ruraux et de créer un espace de communication et d’échange d’expériences entre les différents acteurs économiques et les organismes intéressés par le développement de ce secteur promoteur.

L’exposition comprend trois pôles principaux : un pôle de produits de terroirs, dédié aux organisations professionnelles agricoles relevant de la région de Fès-Meknès ainsi que d’autres régions, un pôle d’institutions actives dans le domaine d’emploi et l’encadrement des jeunes et un pôle d’entreprises opérant dans le secteur agricole.