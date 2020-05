Financement de 150 M€ pour la conservation des eaux de Saïss et Garet

Partager

Le projet devrait contribuer à améliorer les revenus de plus de 7.000 agriculteurs marocains.

Le Maroc bénéficie d’un nouveau financement international pour l’économie de l’eau. Le gouvernement a signé avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) l’accord de prêt pour 150 millions d’euros destiné à la conservation des eaux des plaines du Saïss (phase II) et du Garet (région de l’Oriental).

Ce prêt sert à cofinancer la construction d’éléments clés du réseau d’acheminement d’eau entre le barrage M’dez et la plaine du Saïss, rapporte Le Matin. Il permettra également la rénovation et la modernisation du réseau de distribution d’eau du Garet et sa conversion complète aux systèmes d’irrigation goutte-à-goutte. Ainsi, le projet devrait contribuer à améliorer les revenus de plus de 7.000 agriculteurs marocains (+60%) et de créer 3.000 emplois.

Dans le Garet, la rénovation et la modernisation du réseau assurant le transfert d’eaux de surface du barrage Mohammed V permettront de construire un système plus durable et efficient d’arrosage goutte-à-goutte et donc d’importantes économies d’eau.

À noter que le prêt de 150 millions d’euros est accordé au Département de l’Économie et des finances. La direction de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole, du ministère de l’Agriculture, en partenariat avec les deux Offices régionaux concernés de mise en valeur agricole (ORMVA) mettront ainsi en œuvre ledit projet.