Le Festival de Tamellalt met à jour les potentiels agricoles de Marrakech

La 8ème édition du Festival Printemps de Tamellalt-Marrakech-Safi

M . Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a présidé le 03 janvier 2020, la cérémonie d’ouverture officielle du Festival Printemps de Tamellalt qui se tient à la ville de Tamellalt – Région Marrakech-Safi. La cérémonie s’est déroulée en présence du Gouverneur de la province d’El Kelaa des Sraghna, du Président de la Chambre d’agriculture de Marrakech-Safi, des élus locaux, des professionnels du secteur et de responsables du ministère.

Placé sous le thème «Les produits de terroir et les activités génératrices de revenus pour le développement et la création d’emploi», le festival est organisé, du 28 décembre 2019 au 04 janvier 2020, par l’Association du Festival Printemps de Tamellalt en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, la Province d’El Kelâa des Sraghna, la Chambre d’Agriculture, le Conseil de la Région Marrakech-Safi et les communes de Tamellalt et Joualla.

Le festival se veut un espace d’échange sur les différentes thématiques liées au développement des filières agricoles et une occasion pour montrer les potentialités de la Région en matière de produits de terroir qui constituent un levier de développement et d’amélioration des conditions des femmes rurales et de création d’emploi pour les jeunes ruraux. Le festival accorde également une importance particulière à la promotion du cheval.

Cette rencontre connait la participation de plus de 30 coopératives présentant une gamme diversifiée de produits dont en particulier l’huile d’olive, l’huile d’Argan, le miel, le cumin, les plantes aromatiques et médicinales, les câpres…

Une région aux nombreuses potentialités

La Région Marrakech-Safi dispose d’un potentiel important en termes de produits de terroir, avec 30 produits phares. Ces produits constituent un levier de développement et d’amélioration des conditions des femmes rurales et de création d’emploi pour les jeunes ruraux. Ce secteur bénéficie, en effet, d’une attention particulière dans le cadre du Plan Maroc Vert à travers le financement des projets en question par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) et l’encadrement et l’accompagnement des coopératives par les services déconcentrés du département au niveau de la région.

Marrakech-Safi compte 384 organisations professionnelles (coopératives, associations, groupements) œuvrant dans le domaine des produits de terroir. Le Département de l’Agriculture a accordé une enveloppe de 20 MDH pour la réalisation des différents projets des produits de terroir au niveau de la région.

La Région compte 7 produits labellisés et 6 sont en cours de labellisation, ce qui constitue une valeur ajoutée pour les coopératives, leur offrant un meilleur accès et commercialisation de leurs produits aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Dans le cadre de ce festival, l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) organise des séances d’encadrement au profit des agriculteurs, sur principalement les bonnes pratiques agricoles des principales filières de la Région.

Ce festival accorde également une importance particulière à la promotion du cheval à travers l’organisation de spectacles d’art équestre traditionnels (Tbourida). Plus de 40 troupes (Sorba), venant des différentes régions du pays, participent à cette édition avec un minimum de 15 cavaliers par troupe.

En plus des espaces d’exposition, la présente édition se veut un espace d’échange autour de diverses thématiques, à travers l’organisation de conférences, des activités culturelles (poésie, théâtre, beaux arts,…) et activités sportives.