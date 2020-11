Fès-Meknès : la région se prépare à construire 32 barrages

Partager

La région de Fès-Meknès verra naitre 32 barrages dans le cadre du PNAEI et du PNE.



Pour améliorer les ressources en eau à Fès-Meknès, deux programmes essentiels ont été concoctés par le ministère de tutelle. En effet, la région se prépare à réaliser 32 barrages pour booster l’approvisionnement en eau et par la même occasion, les activités agricole et industrielle.

Le lancement du Programme national 2020-2027 d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation a été présidé le 13 janvier 2020 par le roi Mohammed VI. Ce projet, qui nécessite un budget global de 115,4 MMDH, a consacré une enveloppe de 12 MMDH à la Région Fès-Meknès, rapporte LesEcos. Quant au Programme national de l’eau 2020-2050, il nécessitera un budget d’environ 380 MMDH. L’objectif du ministère est d’atteindre une capacité de stockage de 32 MMm3 d’eau, contre 18,5 MMm3 actuellement.

La région Fès-Meknès se prépare à réaliser 32 barrages, dont 4 classés dans la catégorie des barrages à «Forte contenance». Nécessitant une enveloppe de 6,7 MMDH, les 4 barrages vont ainsi, permettre l’amélioration des ressources en eaux de la région à hauteur de 1.287 MMm3. À l’heure actuelle, le bassin du Sebou.

D’ici la fin du programme (2027), la capacité destockage du bassin du Sebou va passer de 5.549 Mm3 à plus de 8 MMm3. Le bassin du Sebou dispose d’une économie agricole et industrielle qui contribue de façon importante à l’économie nationale. D’une superficie de 40.000 km2, il renferme, en effet, 30% des ressources en eau de surface et 25% du potentiel des eaux souterraines du Maroc.

Il dénombre plusieurs activités agricoles importantes sur 1,8 million d’hectares, dont 357.000 ha irrigués, outre l’industrie agroalimentaire constituée de l’huile d’olive (60% de la production nationale) et du sucre (50%). Le bassin connaît, par ailleurs, une activité industrielle très développée.