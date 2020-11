Les exportations égyptiennes vers le Maroc dépassent 582 M$.

Partager

Les exportations égyptiennes vers le Maroc dépassent 582 millions de dollars.

L’Égypte a augmenté les exportations égyptiennes vers le Maroc pour atteindre 582,6 millions de dollars l’année dernière, 2019, contre 501,6 millions en 2018, selon un dernier rapport du gouvernement égyptien.

Le rapport indiquait, d’après almalnews, que les exportations les plus importantes étaient les produits d’origine animale et végétale, les boissons et le tabac, les articles en marbre, la céramique et le verre, les produits chimiques et les matières plastiques.

Selon le rapport, le Maroc a, quant à lui, diminué ses exportations vers l’Égypte. En effet, les importations égyptiennes en provenance du Maroc ont baissé à 141 millions de dollars en 2019, contre 165,5 millions de dollars en 2018.

Les expéditions égyptiennes vers les pays arabes ont augmenté de 6,3%, pour atteindre un record de 10,1 milliards de dollars au cours de la dernière année 2019, contre 9,5 milliards de dollars en 2018. Les produits agricoles et animaux se sont classés premiers en termes de volume des exportations égyptiennes vers les pays arabes en 2019, soit environ 2,5 milliards de dollars, soit une baisse de 17% par rapport à 2018.