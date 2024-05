L’expertise marocaine au profit de l’agriculture mauritanienne

Partager

Dans un élan de solidarité, le Maroc répond à l’appel de la Mauritanie en envoyant une équipe d’experts agricoles pour aider ce pays à relever ses défis économiques et environnementaux. La Mauritanie, confrontée à une crise agricole majeure aggravée par l’aridité des terres, cherche à renforcer ses capacités agricoles et à stimuler son économie locale en tirant parti de l’expertise marocaine.

Ces dernières années la relation agricole entre le Maroc et la Mauritanie, n’a pas toujours été au beau fixe. Toutefois les incompréhensions semblent derrière les deux voisins, qui souhaitent s’inscrire dans une dynamique positive. C’est donc tout naturellement que cette collaboration stratégique marque le début d’une relance bilatérale. Les experts marocains, reconnus pour leur savoir-faire et leur expérience, mettent en place des méthodes agricoles modernes et innovantes adaptées aux conditions climatiques et géographiques spécifiques de la Mauritanie. L’objectif est clair : optimiser la productivité agricole du pays et tendre vers l’autosuffisance alimentaire.

La Mauritanie, fortement dépendante des importations agricoles, notamment en provenance du Maroc, reconnaît l’importance cruciale de renforcer ses capacités nationales pour garantir sa sécurité alimentaire. Cette collaboration vise ainsi à réduire la vulnérabilité aux fluctuations des marchés internationaux. L’importation doit être conjuguée à un saut de la production nationale et le Maroc apporte avec bienveillance son appui pour accompagner la dynamique. Selon Hespress sur le terrain, la coopération entre les agriculteurs marocains et mauritaniens est étroite et fructueuse. Ensemble, ils exploitent les terres fertiles du sud, pour produire des denrées agricoles de haute qualité tout en préservant l’environnement.

Mais cette collaboration ne se limite pas à la satisfaction des besoins locaux. La Mauritanie, soutenue par l’expertise marocaine, vise également à renforcer sa présence sur les marchés internationaux. Grâce à des certifications et des normes internationales, le pays a déjà réussi à pénétrer les marchés nord-américains et européens avec des produits agricoles de qualité.

À l’avenir, la Mauritanie envisage d’explorer de nouveaux marchés, notamment en Europe de l’Est et en Australie. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale visant à accroître la compétitivité de l’agriculture mauritanienne à l’échelle mondiale, à diversifier l’économie locale et à créer des emplois.

En définitive, cette collaboration entre le Maroc et la Mauritanie illustre l’engagement des deux pays envers le développement durable et la résilience économique. Elle ouvre la voie à un avenir prometteur pour l’agriculture mauritanienne, tout en renforçant les liens entre les deux nations voisines.

