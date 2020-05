L’Égypte lance un projet horticole de 42.000 ha pour diversifier ses exportations

Partager

tweet



L’Égypte veut desservir différents marchés à différents moments de la saison.

L’Égypte a investi dans de grandes superficies d’horticulture protégée (42.000 au total) afin de devenir autosuffisante dans le domaine de la production agricole et alimentaire et de la sécurité alimentaire et franchir des étapes supplémentaires sur le marché d’exportation.

Le pays a ainsi réalisé plusieurs milliers hectares du projet et a achevé récemment 1200 hectares supplémentaires avec l’aide de nombreux fournisseurs internationaux. En effet, dans les projets, il y a des serres de haute technologie, contenant une double ventilation et un système de tamisage. Ceux-ci permettront d’exporter des cultures vers le Moyen-Orient et vers l’Europe, les cultures pour le Moyen-Orient étant produites en été et celles pour l’exportation vers l’Europe, en hiver. Ensuite, il y a des serres de moyenne technologie utilisant un système de culture mixte et une serre nette utilisée pour la culture au printemps et en été, rapporte Freshplaza.

Lire aussi : Augmentation de 6% des exportations de produits maraîchers du Maroc malgré le Covid-19

Les serres de haute et moyenne technologie sont en plastique et sont conçues pour réduire les températures à l’intérieur pour s’adapter au climat désertique dans lequel elles se trouvent. Les serres nettes servirons à exporter vers l’Europe pendant l’hiver et vers le Moyen-Orient pendant l’été. Avec tous ces investissements, l’Égypte veut desservir différents marchés à différents moments de la saison.