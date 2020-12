Économie solidaire : le premier Coop Expo aura lieu du 18 au 27 décembre

Partager

La première édition du Coop Expo se tiendra du 18 au 27 décembre 2020.



Selon le Centre marocaine de mise à niveau des coopératives (CMMNC), la 1ère édition du salon digital de l’économie sociale et solidaire (ESS) « Coop Expo » se tiendra du 18 au 27 décembre 2020 sous le thème « la digitalisation au service du produit de terroir ».



Ce salon, qui prévoit 100 pavillons dont 70% pour les coopératives et le reste pour les artisans, les auto-entrepreneurs, les associations interprofessionnelles, outre les entreprises et établissements relevant du domaine de l’ESS, a ainsi, pour objectif de permettre aux artisans et coopératives de compenser les pertes encaissées suite à l’arrêt des salons locaux et nationaux qui constituaient des canaux essentiels pour commercialiser leurs produits, indique le Centre marocaine de mise à niveau des coopératives

Cet événement virtuel vise également à promouvoir le marketing digital auprès des exposants qui découvriront une expérience inédite, ajoute la même source.

Et de noter que l’organisation de « Coop Expo » intervient après celle du Prix national des coopératives qui a connu la qualification de 50 coopératives à la phase finale. Ces coopératives ont bénéficié d’un accompagnement pour élaborer une étude de leurs projets.