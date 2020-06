Drâa-Tafilalet : Les éleveurs bénéficient de 170.000 quintaux d’orge subventionnée

Partager

Les éleveurs de la région de Drâa-Tafilalet ont déjà bénéficié de 100.000 quintaux d’orge subventionnée.

Les éleveurs de la région de Drâa-Tafilalet ont profité de la distribution d’une quantité totale de 170.000 quintaux d’orge subventionnée durant la période s’étalant entre le mois de juin et le début de septembre prochain, a indiqué le directeur régional de l’Agriculture, Mohamed Bousfoul.

Outre cette quantité d’orge, les éleveurs bénéficieront de 14.000 quintaux d’aliments composés subventionnés destinés au cheptel bovin et ce, dans le cadre de la deuxième phase du programme 2020 d’appui à l’alimentation du cheptel du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

De même, le directeur de la DRA a rappelé que les éleveurs des cinq provinces de la région de Drâa-Tafilalet ont bénéficié de 100.000 quintaux d’orge subventionnée durant la première phase de ce programme. M. Bousfoul a souligné l’adoption d’autres mesures pour soutenir les éleveurs dans la région de Drâa-Tafilalet qui compte quelque 5 millions de Ha de zones pastorales, affectées par un déficit pluviométrique n’ayant pas permis la culture du fourrage pour bétail dans les conditions requises.

Parmi ces mesures, a-t-il précisé, figurent la construction de 32 nouveaux points d’eau pour abreuver le cheptel et l’acquisition de 160 citernes plastiques, dans le cadre de cette deuxième phase du programme du ministère.