Des insectes défoliateurs attaquent plus de 15.000 hectares de forêt près de Rabat

Des insectes défoliateurs attaquent plus de 15.000 hectares de forêts près de Rabat

Une superficie d’environ 15.000 hectares de chêne-liège a ainsi été identifiée et désignée pour recevoir un traitement phytosanitaire.

Une attaque exceptionnelle par un insecte défoliateur dans la forêt de Maâmora (nord-est de Rabat), a mobilisé tous les partenaires concernés dans le contexte de propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a indiqué le département des Eaux et forêts.

« Plus de 15.000 ha de forêts de chêne-liège dans la région de Rabat-Salé-Kénitra ont connu une attaque phytosanitaire exceptionnelle par le ravageur Bombyx disparate (Lymantria dispar, en Arabe Larouka) », précise le département dans un communiqué.

Face au contexte du Covid-19 marqué par des restrictions liées à l’usage des aéronefs, les traitements ont connu un retard, malgré les mesures habituelles mises en place par le département des Eaux et Forêts du ministère de l’agriculture et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) pour identifier les zones infestées, définir le programme de lutte et engager les intervenants pour les traitements.

Actuellement, ajoute-t-on, « les traitements se poursuivent dans plusieurs zones d’infestation après l’obtention des autorisations dérogatoires nécessaires ».

Les équipes de la Gendarmerie Royale en coordination avec le département des Eaux et Forêts et de l’ONSSA, ainsi qu’une société spécialisée dans les traitements aériens ont entamé la lutte contre ce ravageur après l’obtention des autorisations dérogatoires qui s’imposent pendant cette période difficile que traverse le Royaume. A ce jour, il y a eu le traitement de 5.000 hectares.

La majorité des arbres supportent cette attaque et ne subissent pas de préjudices que lorsque les défoliations se répètent plusieurs années successives. Ce ravageur n’affecte pas la santé des êtres humains ni celle des animaux.

