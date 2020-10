Effet des couvertures de tunnels élevées sur les antioxydants des tomates.

La couverture élevée des tunnels agricoles impacte sur la capacité antioxydante des tomates.

Les chercheurs ont évalué l’impact de la couverture élevée des tunnels et de la maturité de la récolte (casseur et rouge clair) sur la capacité antioxydante, l’acide ascorbique (AsA), le lycopène, le β-carotène et l’accumulation de composés phénoliques (flavonoïde et acide phénolique) dans les tomates (Solanum lycopersicum) à récolte et post-récolte.

Méthode

L’étude de deux ans à Olathe, KS, comprenait six revêtements différents: un polyéthylène standard (poly standard), un poly diffus (diffus), un poly transparent (transparent), un poly bloquant UV-A / UV-B (bloc), 55 % toile d’ombrage + poly standard (abat-jour), et élimination du poly standard deux semaines avant la récolte (mobile).

Résultats de la recherche agricole

Augmentation de la capacité antioxydante dans les fruits cultivés sous la couverture claire, par rapport à la couverture d’ombre (p <0,05); de même, l’accumulation d’AsA a, selon Hortidaily, augmenté sous les revêtements standard et transparents, par rapport aux revêtements mobiles et ombragés (p <0,001).

Après la récolte, au point de consommation (POC), la rutine a augmenté dans les fruits récoltés au stade rouge clair par rapport au stade casseur (p <0,001), et l’acide chlorogénique a augmenté de 60% dans les fruits récoltés rouge clair sous mobile, 55% à l’ombre, et 43% sous la couverture du bloc que les fruits récoltés au casseur (p <0,01).

Conclusion sur l’impact sur les tomates



Sur la base de ces résultats, les chercheurs concluent donc que la couverture de serre élevée du tunnel et la maturation post-récolte modifient la capacité antioxydante, les profils d’accumulation d’AsA, de lycopène et de composés phénoliques par le POC.