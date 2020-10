La première édition Congrès mondial sur les agrumes à l'horizon.

Partager

tweet



La WCO finalise les préparatifs de la première édition du Congrès mondial sur les agrumes.

L’Organisation mondiale des agrumes (WCO), en partenariat avec Fruitnet Media International, finalise les préparatifs de la première édition du Congrès mondial des agrumes, qui aura lieu le 5 novembre 2020.

Le Congrès réunira la communauté des agrumes pour discuter des principales tendances, défis et opportunités pour le secteur. Plus de 300 participants du monde entier se sont déjà inscrits pour assister au congrès virtuel.

Le programme de la première édition du Global Citrus Congress 2020 mettra en évidence les principaux domaines d’intérêt pour le secteur. Cela inclura les tendances de production et de commercialisation, facilitant la coopération entre les fournisseurs et les détaillants pour ajouter de la valeur à la catégorie agricole en question.

Lire aussi : Le Maroc s’attend à une hausse de 29% de sa production d’agrumes

En plus de cela, les membres discuteront de l’utilisation de nouvelles technologies et l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement pour répondre aux demandes des consommateurs en faveur d’une plus grande durabilité et du pouvoir nutritionnel des agrumes pour développer des campagnes de marketing plus efficaces.

Par ailleurs, le Congrès mondial des agrumes sera disponible en direct en anglais et en espagnol, gratuitement en ligne et ouvert à toute personne disposant d’un ordinateur ou d’un smartphone et d’une connexion Internet haut débit. L’inscription est toujours ouverte sur www.citruscongress.com.

Pour rappel, la WCO regroupe entre autres pays membres, le Maroc, Espagne, Italie, Argentine, Chili, Pérou, Afrique du Sud et États-Unis.