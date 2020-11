CAM : Lancement d'un dispositif d'accompagnement des agriculteurs.

Partager

Le groupe CAM déploie un dispositif d’accompagnement à 360° au titre de la campagne agricole 2020-2021.

Le groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a annoncé le lancement d’un dispositif innovant à 360°, au titre de la campagne agricole 2020-2021, qui s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire de la Banque en tant que leader du financement du monde agricole et agro-alimentaire.

Ce dispositif ambitieux marque l’engagement du Crédit Agricole du Maroc et sa mobilisation pour l’accompagnement des entrepreneurs agricoles tout au long des chaînes de valeur grâce à la mise en place d’outils financiers inclusifs et de programmes spécifiques permettant aux agriculteurs et aux ruraux de générer de la croissance et d’améliorer et de stabiliser leur niveau de vie, a fait savoir le CAM dans un communiqué.

Visant à soutenir la résilience du secteur agricole et aligné avec les orientations du nouveau plan stratégique « Génération Green 2020-2030 », le dispositif prévu par le Groupe CAM, outre l’axe financier qui assure le doublement de l’enveloppe de financement de 4 à 8 milliards de dirhams (MMDH), se décline en quatre autres axes.