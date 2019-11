Partager

tweet



Biogaz et biomasse : La plateforme sera lancée à Fès en 2020.

Le centre de recherche sur le biogaz et la biomasse actuellement en construction à Fès sera officiellement mis en service en 2020. Selon le directeur des appels à projets et de l’innovation l’Iresen, Rachid El Mrabet, ce centre va abriter des laboratoires équipés de pilotes et de démonstrateurs qui auront comme rôle de produire du biogaz à l’aide de « technologies nouvelles et adaptées au contexte marocain. »

Le Maroc a un fort potentiel en termes de biomasse : 75 % des déchets ménagers des villes et 85 % des détritus des zones rurales sont constitués de matières organiques. Cette matière première va faciliter la production en quantité plus importante du biogaz obtenu par voie de méthanisation. Le centre sera implanté dans la région de Fès-Meknès, une zone où l’agriculture est très développée.

De nos jours, le défi de la transition énergétique exige de reconnaître l’agriculture comme une source d’énergie capable de fournir à la société, en plus des aliments, de la bioénergie de substitution aux combustibles fossiles. C’est dans cette optique que l’Iresen a été mis sur pied par le gouvernement marocain en 2011 pour accompagner l’État dans la mise en œuvre de sa stratégie énergétique nationale.

L’institut soutient la recherche et le développement appliqués dans le secteur de l’énergie solaire et des énergies nouvelles. Huit ans après sa création, l’Iresen compte actuellement 17 laboratoires de recherche implantés dans des universités marocaines.