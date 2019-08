Partager

Berkane : Un projet de plantation de 100 ha de figuiers.

Un projet de plantation de 100 ha de figuiers et de création d’une unité de valorisation de ce produit a été lancé, vendredi dernier à la commune rurale d’Aghbal dans la province de Berkane, pour un investissement global de près de 3,5 millions DH, rapporte leconomiste.com.

Ce projet agricole est relatif à la substitution de cultures céréalières par des arbres fruitiers et s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert. Il a pour objectif de développer la filière de la figue, d’améliorer la productivité et la qualité du produit ainsi que promouvoir sa commercialisation.

Le but ultime de ce projet est de rendre la figue disponible tout au long de l’année à travers le séchage d’environ 200 tonnes de figues et l’emballage de quelque 1.200 tonnes de figues fraîches par an, indique leconomiste.com. Quelque 54 agriculteurs vont ainsi bénéficier de ce projet porté par la coopérative agricole Gharmawne, et dont la durée de réalisation s’étale sur la période 2019-2020.

Selon la même source, l’extension de la superficie réservée aux figuiers devra permettre de booster la production pour atteindre 5,2 tonnes par hectare, d’améliorer le revenu des agriculteurs de 1.700 DH par hectare à 43.000 DH. Quant à l’unité de valorisation du produit qui sera construite sur une superficie de 500m2, elle va nécessiter la mobilisation d’un investissement d’un peu plus de 2 millions de DH.