Béni Mellal-Khénifra : plusieurs mesures pour renforcer l'agriculture.

Le secteur agricole est en pleine expansion dans la région de Béni Mellal-Khénifra.

La Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) de Béni Mellal-Khénifra poursuit ses efforts de développement et de mise à niveau du secteur agricole en œuvrant au suivi et à la mise en œuvre des projets programmées dans le cadre du Plan Agricole Régional (PAR).

Pour ce qui est de la production, les différents programmes de la DRA ont contribué à une augmentation de la production d’olives de 129.000 tonnes en 2008 à 240.000 tonnes en 2019 soit une augmentation de 86% et à l’augmentation de la production d’agrumes de 214.000 tonnes en 2008 à 500.000 tonnes en 2019 soit une hausse de 101% de la production.

En ce qui concerne la filière de la betterave sucrière, celle-ci a, selon la MAP, connu une généralisation des semences sélectionnées à noyau unique, en plus de la mécanisation du processus de plantation et d’extraction, outre l’accompagnement et l’encadrement des producteurs.

Ces mesures et autres ont permis d’atteindre des résultats records pour la campagne agricole 2018-2019. La production de la betterave a dépassé un million de tonnes, soit 78 tonnes par hectare et 12 tonnes de sucre net par hectare.

Par ailleurs, l’achèvement de la réalisation de l’Agropole de Béni Mellal permettra la valorisation d’une gamme de produits agricoles importants et diversifiés de la région et d’attirer un investissement estimé à 3 milliards de dirhams.